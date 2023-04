Im vergangenen Jahr wurde das Layout des Dettelbacher Amtsblattes überarbeitet. Damit bestand die Möglichkeit auf jeder Titelseite ein Bild von Dettelbach, seinen Stadtteilen, Veranstaltungen oder verschiedenen Jahreszeiten zu veröffentlichen. Um herauszufinden welches Foto am Besten bei den Einwohnern angekommen ist, gab es ein Preisausschreiben. Teilgenommen haben 140 Personen.

Unter ihnen wurden vier Gewinner gezogen. Den 1. Preis, die Teilnahme an einer Wein- und Genuss Schlenderei, hat Frau Christine Scheler aus Bibergau gewonnen. Der 2. Preis, Dettelbacher Entdeckergutscheine, ging an Herrn Simon Marx aus Dettelbach. Die Weingeschenke, der 3. Preis, ging an Frau Pia Richter aus Mainsondheim und Frau Marion Apfelbacher aus Dettelbach. Das neue Layout kommt gut bei den Einwohnern an und die Gewinner haben sich über ihre Preise gefreut. Die Preise wurden vom 1. Bürgermeister Matthias Bielek, im Rahmen einer kleinen Weinprobe übergeben.

Den Dettelbacher Einwohnern gefiel das 1. Titelbild am besten. Dieses zeigte eine Luftbildaufnahme der Altstadt von Dettelbach und wurde von Tobias Reismann geschossen. Den 2. Platz belegte das Bild von Walter Sauter, welches den Main, die Stadtkirche und die Weinberge abbildet und wurde von der Mainsondheimer Seite aus aufgenommen. Das Bild von Sonja Faulhaber belegte Platznummer drei und zeigte einen Blick durch die Weinberge auf Mainsondheim.

Von: Barbara Dill (SGL KUK Dettelbach)