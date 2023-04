Es ist immer die gleiche Masche, aber sie verfängt immer noch: Am Montagmittag ist eine Rentnerin aus dem Landkreis Kitzingen mittels der gängigen Schockanruf-Betrugsmasche getäuscht und um ihr Erspartes gebracht worden.

Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau gegen 11.15 Uhr von bislang Unbekannten zu Hause angerufen. Die Anrufer gaben sich als Justizangehörige aus und forderten eine Kaution für die Tochter. Diese habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Ohne die Kaution müsse die junge Frau ins Gefängnis.

In Sorge um ihre Tochter ließ sich die 81-Jährige unter Druck setzen und folgte der Aufforderung der Anrufer. Sie hob ihr angespartes Bankguthaben ab, steckte das Geld in eine Tasche und übergab diese mit 20.000 Euro an eine unbekannte Frau. Erst am frühen Abend erkannte die ältere Dame, dass sie einem Betrug aufgesessen war.

Die Unbekannte soll nach Polizeiangaben 35 bis 40 Jahre alt gewesen und mit einem hellen, langen Mantel bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Tel.: (0931) 4571732.