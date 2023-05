Voller Vorfreude machten sich die Klassen 5a und 5b der Mädchenrealschule Volkach mit ihren Lehrkräften Frau Juliane Böhm und Frau Claudia Eißner auf den Weg zum Bücherkabinett. Nachdem Herr Hagemeier den Schülerinnen Wissenswertes zum Welttag des Buches mitgeteilt hatte, begann die Schnitzeljagd. Ausgestattet mit einem Fragezettel suchten die Mädchen in Kleingruppen in der Volkacher Innenstadt nach Plakaten, um verschiedene Rätsel zu lösen. Am Ende ergab sich ein Lösungswort, mit dem man bei einem Preisausschreiben mitmachen konnte. Herr Hagemeier überreichte jeder Schülerin anschließend ein kleines Buch und freute sich zusammen mit den Mädchen über die gelungene Aktion.

Von: Juliane Böhm (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)