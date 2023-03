Die Markterkundung in Markt Einersheim war erfolgreich, was die Basis ist für die Verlegung von Glasfaserkabeln für schnelles Internet im Ort. Da es sich wohl rentiert, hat die Firma Glasfaser plus ein Angebot zum eigenwirtschaftlichen Ausbau abgegeben. Das bedeutet, dass die Gemeinde weder Geld ausgeben muss noch administrative Arbeit zu leisten hat.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Joachim Först vom gleichnamigen Fachbüro das Ergebnis der Markterkundung vor und skizzierte den weiteren Verlauf des Projektes. Das Büro Först wird einen Kooperationsvertrag mit Glasfaser plus ausarbeiten und in absehbarer Zeit soll das Vorhaben mit der Verlegung der Glasfaserkabel umgesetzt werden

Neues Ortsprospekt soll bald fertig sein

Ein Arbeitskreis mit den Ratsmitgliedern Karin Gamm, Gabriele Klein und Marcus Hegwein sowie dem externen Experten Michael Lang hat sich daran gemacht, ein neues Ortsprospekt zu gestalten. Der Prospekt soll bald fertig sein und dann aufgelegt werden.

Die Gemeinde lässt über den Landschaftspflegeverband einige Arbeiten wie Heckenschneiden, die Trockenmauern am Wengertshäusle für rund 10.000 Euro in Auftrag gegeben.

Die Gemeinde gibt 1500 Euro für Ausrüstung der zu gründenden Kinderwehr aus. Zum Thema Feuerwehr gab Bürgermeister Herbert Volkamer zudem bekannt, dass im Feuerwehrgerätehaus für den Katastrophenfall ein Lichtpunkt eingerichtet und auch ein Leuchtballon für 2500 Euro angeschafft wird.

Drei neue Tore für den Bauhof

Die Gemeinde schafft für den Bauhof drei neue Tore zum Preis von 8500 Euro an. Dadurch soll das Bauhofsgebäude besser gedämmt werden und die Tore künftig besser funktionieren.

Volkamer gab den Mitgliedern des Gemeinderates eine Hausaufgabe mit, denn die Kommunen sind aufgerufen, sich zu überlegen, beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" mitzumachen. Jetzt solle sich jeder Gedanken machen, ob eine Beteiligung Sinn macht, jedenfalls stecke viel Aufwand dahinter.

Der Bürgermeister berichtete aus der Vergabesitzung der interkommunalen Allianz Südost und teilte mit, dass das Projekt Podiumsüberdachung genehmigt wurde und eine Förderung von 10.000 Euro aus dem Regionalbudget zu erwarten sei.