Am Samstag, 10. Dezember, fand die 2. Schlossweihnacht im Schlosshof der Baronin von Roman in Schernau statt. Die Schlossweihnacht wird von allen Schernauer Vereinen organisiert und durchgeführt. Dazu zählen die Bayerische Jungbauernschaft, der Sportverein, die Landfrauen, die Freiwillige Feuerwehr, der Posaunenchor und unsere Senioren. Der Posaunenchor Schernau umrahmte den Abend mit Weihnachtsliedern. Durch den Verkauf von Bratwürsten, Glühwein, selbstgebackenen Schneeballen und Co, konnten wir am Ende einen Betrag von circa 1844 Euro an die Elterninitiative spenden. Karl-Heinz Elflein von der Elterninitiative berichtete in einer kurzen Ansprache, was die Elterninitiative mit den Spenden ermöglicht. Hierzu zählen die familiengerechte Ausstattung der Station Regenbogen in der Uniklinik Würzburg, psychosoziale Betreuung und Nachsorge für die Familien, das Organisieren von Treffen für betroffene Familien und therapeutische Angebote, wie zum Beispiel Reiten für Kinder und Jugendliche. Außerdem fördert die Initiative die Forschung für Leukämie und Tumorbehandlungen.

Von: Johannes Voltz (Schriftführer, Landjugend Schernau )