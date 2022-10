Das Euerfelder Oktober-Seniorentreffen stand unter dem Thema: "Stärkung des Immunsystems auf natürliche Weise". Nach dem Kaffee gab Apothekerin Anja Fahrmeier im Sportheim Euerfeld Tipps für Verhaltensmaßnahmen, die gut für unsere Gesundheit sind. Naturheilkundliche Stärkung des Immunsystems bei Infektanfälligkeit durch Heilpflanzen, Vitaminen, Mineralien und Homöopathie sind ratsam. Vorbeugemaßnahmen sind zudem eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und ein möglichst stressfreier Tagesablauf. Bei schwerkranken Menschen oder einem sehr geschwächten Immunsystem ist allerdings eine medizinische Abklärung notwendig.

Eine bewusste Ernährung dient dem gesunden Darmaufbau, so die Referentin weiter. Es ist von Bedeutung was wir essen und wie wir essen. Außerdem ist richtiges Trinkverhalten notwendig. Wärmeanwendungen sowie der Aufenthalt an der Sonne und Vitamin D sind der Gesundheit dienlich, ebenso körperliche Betätigung, besonders an der frischen Luft. Anja Fahrmeier erläuterte auch die Wirksamkeit einiger Heilmittel wie Echinacea, Ginseng, Vitamin C - Sanddorn und Zink. Alle haben bei ihrer Anwendung in richtigem Maß Einfluss auf die Gesundheit und dienen der Vorbeugung von Krankheiten.

Mit einigen Kostproben und Anschauungsmaterial konnten sich die Anwesenden informieren. Sie zeigten sich sehr interessiert und hatten im Anschluss noch die Möglichkeit, Fragen zu klären und persönliche Unklarheiten mit der Referentin zu besprechen. Beendet wurde der kurzweilige Nachmittag, der organisiert wurde von Rita Teske, Ingrid Graber, Gabi Scheller und Irmtraud Winkler vom örtlichen Seniorenteam mit einer gemeinsamen Brotzeit.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)