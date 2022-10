Zu einer Schlägerei unter zwei Frauen kam es in der Nacht zum Sonntag auf dem Abtswinder Weinherbst. Gegen 1.15 Uhr geriet nach Angaben der Polizei eine 24-Jährige mit einer 29-Jährigen aus bislang unbekannter Ursache in Streit. Im Laufe des zunächst verbalen Disputes schlug die 24-Jährige ihrer Kontrahentin mit der Faust ins Gesicht. Diese erlitt dabei Hämatome auf der linken Wange und am linken Auge und musste vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die mit fast zwei Promille erheblich alkoholisierte 24-jährige musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Festplatz verlassen.

