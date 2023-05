Neben den Einsätzen der Schnelleinsatzgruppen bei Notfällen im Wasserkontext gehört die Absicherung von Schwimmevents wie dem Mainfrankentriathlon zu den Aufgaben der Wasserwacht. Seit zwei Jahren hat sich dabei ein Konzept bewährt, das Retter auf Stand Up Paddle Boards mit einer kleinen Zahl an Booten und einem Rescue Watercraft (RWC, "Jetski") kombiniert. 2023 ergänzt die Wasserwacht Ortsgruppe Kitzingen dieses Konzept um ein bis zwei "Seabobs". "Mit den Tauchscootern können Retter etwa Sportler mit Krämpfen zügig an Land bringen – ohne Gefährdung Dritter durch Bootspropeller", schildert der Technische Leiter der Ortsgruppe Gero Müller. Die Aktiven der Wasserwacht müssen auf neue Rettungsmittel eingewiesen werden und sind angehalten, den Umgang mit Rettungsmitteln wie dem SUP immer wieder auffrischen. Angefragt durch die Kitzinger Touristiker verbanden die Wasserwacht'ler daher kurzerhand, organisiert vom stv. Technischen Leiter Laurin Firnbach, die Auffrischung mit einer durch Daniel Nagl moderierten Schauübung beim Mainfestival. Da die Resonanz des Publikums auf die Übung der ehrenamtlichen Retter im 13 Grad kalten Main positiv ausfiel, erscheint eine Wiederholung in 2024 wahrscheinlich.

Von: Daniel Nagl (Pressebeauftragter, Wasserwacht Kitzingen)