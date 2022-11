Hoch erfreut und überrascht waren die Teilnehmer des Stammtisches Obacht Heimat über die Schätze im Frankenstudio Sickershausen. Gegründet vom damaligen Bezirksheimatpfleger Dr. Andreas Pambuch werden Unterlagen, Bücher, Keramik sowie Gesteinsmaterial in den Räumlichkeiten im ehemaligen Rathaus ausgestellt. Heute ist Rudi Kraus Herr im Hause und dies schon seit nahezu 35 Jahren. Er führt mit zwei Gehilfen das Studio ganz im Sinne des Gründers weiter. Sein Hauptanliegen als Pädagoge galt der Jugend. So wurden in zahlreichen Veranstaltungen Workshops für Schüler angeboten. Gerne soll dies auch wieder aufleben und hier gilt der Aufruf an die Schulen im Landkreis . Besuchen sie mit ihren Schülern das Frankenstudio. Es lohnt sich auf jeden Fall! Für alle anderen Interessierten ist jeden letzten Donnerstag im Monat von 17 bis 19 Ihr geöffnet. Für den Stammtisch war es ein gelungener Abend mit viel Information über unseren Landkreis Kitzingen und darüber hinaus.

Von: Doris Paul (Kreisheimatpflegerin, Obacht Heimat Stammtisch, Wiesenbronn)