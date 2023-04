Der 52-jährige Fahrer eines Sattelzugs fuhr am Montagabend in Geiselwind auf der Schlüsselfelder Straße in Richtung Kirchplatz. Als er bemerkte, dass er aufgrund der engen Fahrbahn nicht weiterkommt, rangierte er rückwärts aus der Straße. Dabei stieß er laut Polizeibericht zuerst gegen einen geparkten VW und schob diesen noch auf einen weiteren geparkten VW. Nachdem er den Anstoß nach eigenen Angaben nicht bemerkt hatte, stieß der Sattelzugfahrer weiter zurück und touchierte noch einen angrenzenden Holzzaun. Zwei Zeugen, die den Unfall bemerkt hatten, verständigten die Polizei und sprachen den Sattelzugfahrer an, der ansonsten vermutlich weitergefahren wäre, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 8500 Euro.