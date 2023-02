"Ich fühl mich Disco" - unter diesem Motto stand nach zwei Jahren Pause der diesjährige Dorffasching der Dorfgemeinschaft Untersambach. Michaela Mey führte als Maikäfer verkleidet mit viel Charme und Humor durch den Abend.

Die Minis (drei bis neun Jahre) eröffneten den bunten Abend und brachten mit ihren schwingenden Tutus viel Stimmung auf der Bühne. Der Saal belohnte den putzigen Auftritt mit einem riesigen Applaus und das Publikum und forderte lautstark Zugabe.

Danach plauderte ein Neubürger (Robert Hambloch) in der Bütt über seine ersten Erlebnisse im Ort, sang Lieder über den Bürgermeister und parodierte mit viel Charme und Witz die neuesten Ereignisse in der Politik.

Das Kleeblatt (Sabine Kuffner, Andrea Kuchenbrod, Martina Kern und Christine Fischer) kitzelten das Zwerchfell des Publikums mit ihrem unglaublichen Geheimnis eines Stückes Hefe. Jetzt mussten alle aufpassen, ein Wortjongleur (Harald Rößner) erzählte eine Geschichte, in welcher geschickt versteckt immer wieder die Namen von mindestens 30 Untersambacher Bürger eingebaut waren. Sobald der Name fiel, musste dieser schnell aufstehen.

16 Damen zwischen 20 und 57 Jahre brachten mit ihren glitzernden Kostümen und Plateau-Schuhen Abba-Feeling pur auf die Bühne! Eine akrobatische Einlage, ein schwungvoller Tanz und eine Playback Show entführte das Publikum in die Abba-Welt.

Nun kam die letzte Bütt! Die Ratschweiber Emma (Sabine Kuffner) und Marry (Michaela Mey) befriedigten die Neugier mit allerlei Kuriositäten aus dem Dorfleben!

Als gelungener Abschluss eroberten die "Samber-Rammler" (Männerballett) mit ihrem Tanz "Ich fühl mich Disco" die Bühne. Nicht nur die aufblasbaren Kostümen sorgten für Stimmung, auch der perfekte Tanz der Männer heizte den Saal nochmal auf Hochstimmung!

Eine Tombola verkürzte die Pause- und Umbauzeiten. Herzlichen Dank an allen Firmen die uns so großzügig mit ihren Spenden unterstützt haben und auch ein herzliches Dankeschön an alle, die mit ihrem Loskauf den Verein unterstützt haben.

Die Aftershowparty ließ das Gemeinschaftshaus noch bis in den Morgen glitzern.

Von: Christine Fischer (Ausschussmitglied, Dorfgemeinschaft Untersambach)