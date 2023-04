Ab Montag, 1. Mai, fährt wieder der rote Schienenbus des Fördervereins Mainschleifenbahn von Seligenstadt bis Volkach-Astheim. Fährgäste können vom 1. Mai bis zum 15. Oktober an allen Sonn- und gesetzlichen Feiertagen einen Ausflug mit der Bahn unternehmen oder diese zur An- und Abreise nach Volkach nutzen, wie der Förderverin in seiner Einladung schreibt. Die Abfahrtzeiten in Seligenstadt sind jeweils um 10.45, 12.45, 14.45 und 16.45 Uhr. Die Abfahrtszeiten ab Astheim sind um 12, 14, 16 und 17.45 Uhr mit Zwischenhalt in Escherndorf-Vogelsburg, Eisenheim und Prosselsheim. Der Verein bittet zu beachten, dass das 49-Euro Deutschlandticket nicht anerkannt werden kann. Weitere Informationen sowie Preise unter www.mainschleifenbahn.de.