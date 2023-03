Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Sängervereins Albertshofen. Dazu begrüßte Vorsitzender Klaus Richter im Gemeindehaus 27 des 76 Mitglieder zählenden Vereins.

"Das erste Jahr nach der Auszeit der Corona-Pandemie läuft langsam wieder alles in geordneten Bahnen", berichtete Chorleiterin Dagmar Ungerer-Brams: "Es sind zwar einige Sänger weniger, aber wir brauchen jetzt dringend noch neue Sänger, die motiviert sind, die uns anspornen und fordern, denn unser Chor ist nicht jünger geworden. Wir freuen uns über jedes neue, aktive Mitglied."

Aus dem Bericht des Schriftführers Tilo Gernert war zu entnehmen, dass Ende Mai 2022 die Albertshöfer Weinprinzessin Emmy Wendemuth Dritte bei der Wahl zur Fränkischen Weinkönigin wurde. Ihr zu Ehren fand danach ein Empfang vor dem Feuerwehrhaus statt, bei dem der Chor das "Weinparadies" sang und sogar noch einen "Emmy-Vers" dazu gedichtet hatte.

Vorsitzender Klaus Richter lud zum Sommerfest in seinen Garten ein. Der Weinfestempfang im Rathaus-Innenhof wurde mit fränkischen Weisen umrahmt. Zum Bremser-Abend im Oktober waren die Mitglieder zahlreich mit Anhang erschienen. Auch die Veranstaltung am Kriegerdenkmal am Volkstrauertag gestaltete der Chor mit. Gut gefüllt war die Gartenlandhalle bei der Weihnachtsfeier, zu der auch viele passive Mitglieder kamen.

Kassier Richard Stühler schilderte in seinem Bericht die finanzielle Situation des Sängervereins und präsentierte einen ausgeglichenen Haushalt, den die Kassenprüfer Horst Weber und Hans Glück unter die Lupe genommen hatten.

Geplant sind für die kommenden Monate der Liederabend in der Gartenlandhalle am 23. April, ein Tagesausflug nach Neustadt/Aisch am 10. Juni und das Sommerfest am 29. Juni.

Ehrungen

Mit einer Urkunde und einem Weinpräsent ausgezeichnet wurden Heiner Uhl für 60 Jahre Mitgliedschaft, davon 47 Jahre als aktiver Sänger, teilweise im Vorstand, Winfried Hebling (60 Jahre Mitglied), Günter Lill (50 Jahre Mitglied, 9 Jahre aktiv) und Ernst Dümler (50 Jahre Mitglied).