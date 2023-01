Auch wir Sternsinger der Pfarrei St. Johannes Kitzingen waren dieses Jahr erneut erfolgreich unterwegs. Mit großer Dankbarkeit und Freude können wir verkünden, dass am vergangenen Freitag knapp 11.000 Euro Spenden für die Missionsstation in Bogota zusammen gekommen sind.

Der Tag der Heiligen drei Könige startete mit dem Aussendungsgottesdienst, in welchem die fleißigen 30 mit Königsgewändern bekleideten Kinder und die Kreiden gesegnet wurden. Im Anschluss gab es ein leckeres Mittagessen, das netterweise von unserem Gemeindeteam für alle gekocht wurde. Vom Essen gestärkt waren die Sternsinger daraufhin von 12.30 bis fast 19 Uhr unterwegs, sangen, segneten die Häuser und sammelten Spenden.

Mit den gesammelten 10300 Euro, den 470 Euro von der vergangenen KjG-Nikolausaktion, einer größeren Privatspende und den Spenden, die aus den umliegenden Dörfern noch dazukommen, können wir erneut die Missionsstation in Bogota finanziell dabei unterstützen, vielen armen Kindern und Erwachsenen eine Zukunft zu ermöglichen.

Nach den letzten zwei Jahren, in denen, so Nachfolgerin von Schwester Christel, Schwester Regina in einem Brief: "[..]eine gesunde und ausreichende Ernährung völlig fehlte", ist unsere Hilfe erkennbar so wichtig wie noch nie.

Wir danken allen Sternsingern und KjGlern, die neben Gruppen begleitenden Leitern auch selber zwei Sternsingergruppen gebildet haben, und allen Helfern für ihr Engagement. Ebenso danken wir Pfarrvikar Kehl für den schönen Gottesdienst und natürlich allen Spendern ein herzliches Vergeltsgott! Die diesjährige Organisation lag in den Händen von Bastian Bank mit Sina Stadelmann und Laurin Klein.

Von: Bastian Bank (Leitung, Katholische junge Gemeinde Kitzingen)