Sechs Tage lang war eine Pilgergruppe des Egbert-Gymnasiums auf dem Ökumenischen Pilgerweg durch die Oberlausitz in Sachsen unterwegs. Sechs Tage lang konnten die Schüler mit Bruder Julian und Tina Wirsching der hektischen Welt entfliehen, in der alles immer schneller wird und man zwischen lauter Terminen gar keinen Platz mehr zum Atmen hat. Es ging darum, wieder zur Ruhe zu finden, sich zu entschleunigen und schließlich Halt und Zeit zum Durchatmen zu finden. Der Elfklässler Markus Schmitt sieht es so: "Wir haben unvergleichliche Gastfreundschaft erlebt und gelernt, dass es unheimlich wichtig ist, auch mal die Kontrolle abzugeben. Einfach den Kennzeichnungen zu folgen und sehen, was auf einen zukommt." Das Pilgern ist aber nicht immer ein Zuckerschlecken. Es geht nämlich auch darum, die Welt zu sehen, wie sie wirklich ist. So läuft man nicht nur bei Sonnenschein durch malerische Landschaften, sondern auch bei Regen durchs Industriegebiet. Trotzdem kommt Markus fast ins Schwärmen :"Es ist wie das Leben unter die Füße zu nehmen und dabei unzählige schöne Dinge entdecken, blühende Wiesen, Bachtäler, eine sorbische Fronleichnamsprozession, gute Gespräche über Gott und die Welt und am Abend das gute Gefühl, einen reichen Tag erlebt zu haben."

Von: Reinhard Klos (Mitarbeiter in der Schulleitung, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)