Die Gemeinde Buchbrunn eröffnete das neue Jahr mit ihrer traditionellen Neujahrssitzung, zu der Bürgermeister Hermann Queck auch die Lebenspartner und Gäste ins Gemeindehaus Meuschel eingeladen hatte.

Vor rund 40 Teilnehmenden unterstrich das Gemeindeoberhaupt in seinem Rückblick auf drei Jahre, dass die Jahre trotz Maskenpflicht und auch sonst schwierigen Verhältnissen bei Treffen untereinander erfolgreich gemeistert werden konnte. Allerdings musste eine Sitzung völlig ausfallen, nach dem Umzug in die Mehrzweckhalle konnte dann mit Abstand und Maske getagt werden.

Zuletzt wurde der Ortseingang Süd aufgewertet und der Vorplatz das Dorfladens "Kummrei" neu gestaltet. Der Vorplatz der Mehrzweckhalle wurde unter der Anleitung von Michael Friederich und Ehrenamtlichen der Dorfgemeinschaft neu gestaltet und gepflastert. Fertiggestellt wurde auch das Gemeindehaus, das nun den Namenszusatz "Meuschel" trägt. Die gute Entscheidung zu renovieren hat für die Pfarrei, den Posaunenchor, die Geometer und andere ein neues Domizil geschaffen. In Eigenregie wurde auch der rückwärtige Bereich neu angelegt. Noch nicht erledigt ist die Verbesserung des Brandschutz an der Schule, der wegen Material- und Personalmangel aber kurz vor dem Abschluss steht.

Als Russland die Ukraine angriff, habe niemand erwartet, welche Energieprobleme damit ausgelöst würden. Die Gemeinde reagierte und schaffte zwei Notstromaggregate an, um bei längerem Stromausfall das Rathaus und die Mehrzweckhalle betreiben und heizen zu können.

Allianzfest in Mainstockheim geplant

Aus der MainLandAllianz berichtete Queck, dass sich die fünf Gemeinden mit ihren Bürgermeistern als Lenkungsgruppe mit Umsetzungsbegleiterin Veronika Endres regelmäßig treffen. Das hier behandelte Regionalbudget erlaube Investitionen wie die Basketballkörbe, die Göiker-Figuren und ein Kühlregal im Dorfladen, alles gefördert mit 80 Prozent. Neue Anträge für 2023 wurden bereits genehmigt. Die Allianz plant in Mainstockheim ein Allianzfest zum besseren Kennenlernen.

Die Feuerwehr, die mit Markus Dietrich und Markus Neubert zwei neue Kommandanten hat, erhielt einen Mannschaftstransportwagen, um Einsatzkräfte nachführen und kleine Einsätze bewältigen zu können. Wegen der Trockenheit stellt die Gemeinde Wasser aus der Eich zur Verfügung und ließ nach einem alten, in Vergessenheit geratenen Brunnen suchen. Er hat eine vielversprechende Schüttung und durchläuft das Genehmigungsverfahren zur öffentlichen Nutzung. Sorgen bereitete dem Gemeinderat der Dorfladen, auch wegen der zeitweilig schlechten Erreichbarkeit während der Vorplatzarbeiten.

Bebauungsplan "Hühnerberg" soll vorangetrieben werden

In seinem Ausblick auf 2023 erklärte Queck, den Bebauungsplan "Hühnerberg" vorantreiben zu wollen, trotz rückläufiger Nachfrage. Zudem erwartet die Gemeinde Ergebnisse aus der Kanalbefahrung mit Sanierungsvorschlägen und will den Ausbau der Gartenstraße angehen. Weiter steht die Einweihung der bereits im Dezember in Betrieb gegangenen Tagespflege an.

Beifall begleitete das Lob, das Queck dem Bauhof für seine stetige Einsatzbereitschaft und rasche Erledigungen aussprach, besonders, wenn es um Wasserrohrbrüche gehe. Zweiter Bürgermeister Dieter Koch lobte die ehrenamtlich Tätigen, die die Dorfgemeinschaft stützten und damit das Dorf prägen. Er unterstrich, dass die Arbeit des Bürgermeisters nicht als Feierabendjob zu erledigen sei.

Das Steinzeithaus wurde inzwischen renoviert und soll mit einem Fest an Pfingstmontag vorgestellt werden, auch als Werbung für das Dorf und den Verein Geschichte in Buchbrunn.