Im Juni bietet das Bayerische Rote Kreuz wieder Blutspendetermine an, heißt es in einer Pressemitteilung des Roten Kreuzes.

Die Termine sind am Freitag, 2. Juni, 16 bis 20.30 Uhr, in der Steigerwaldhalle in Wiesentheid (Terminreservierung: www. blutspendedienst.com/vwiesentheid). Montag, 5. Juni, von 17.30 bis 20.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Hüttenheim (www.blutspendedienst.com/huettenheim), am Mittwoch, 14. Juni, von 16 bis 20.30 Uhr im Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung (www.blutspendedienst.com/kitzingen) sowie am Mittwoch, 28. Juni, von 17 bis 20.30 Uhr, in der neuen Hauptschule in Marktbreit (www.blutspendedienst.com/marktbreit).