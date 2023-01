Auch im Februar bietet das Bayerische Rote Kreuz im Landkreis Kitzingen wieder Blutspendetermine an, wie das BRK mitteilt.

Die Termine sind am Montag, 6. Februar, von 17.30 bis 20.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Hüttenheim (Reservierung: www.blutspendedienst.com/huettenheim), am Mittwoch, 8. Februar, von 16 bis 20.30 Uhr im Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung (www.blutspendedienst.com/kitzingen), am Donnerstag, 9. Februar, von 17.15 bis 20.30 Uhr, in der Gartenlandhalle Albertshofen (www.blutspendedienst.com/albertshofen) sowie am Montag, 27. Februar, 16.45 bis 20.45 Uhr, in der Volksschule in Volkach (www. blutspendedienst.com/volkach).