Auch im November bietet das Bayerische Rote Kreuz wieder Blutspendetermine an, wie das BRK mitteilt. Die Termine sind am Montag, 7. November, von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen (Reservierung: www.blutspendedienst.com/Iphofen), am Mittwoch, 9. November, von 16 bis 20.30 Uhr im Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung (www.blutspendedienst.com/kitzingen), am Donnerstag, 10. November, von 17.15 bis 20.30 Uhr in der Gartenlandhalle Albertshofen (www.blutspendedienst.com/albertshofen), am Montag, 14. November, von 17.30 bis 20.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Hüttenheim (www.blutspendedienst.com/huettenheim) sowie am Donnerstag, 24. November, von 17 bis 20.30 Uhr in der TV-Sporthalle in Großlangheim (www. blutspendedienst.com/grosslangheim).