"Denkwege am Jahresanfang" lautet der Titel der Lesung mit anschließendem Spaziergang durch den Schlosspark mit Monika Conrad am Sonntag, 15. Januar. Beginn ist laut einer Mitteilung um 14 Uhr in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg. Leitlinie sollen Erinnerungen an Radulf Graf zu Castell-Rüdenhausen und seinen 100. Geburtstag sein, teilt Schwester Dorothea Krauß von der Communität Casteller Ring mit.

Der "rote Faden" sind die aus diesem Anlass erschienene Biografie "Das leere Feld" von Dagmar Nahler sowie Gedichte und Geschichten aus "Jugendsünden" von Graf Radulf – dem letzten Herrn auf Schloss Schwanberg. Der anschließende Spaziergang führt von der Kirche auf ebenen Wegen bis zum Mausoleum. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Spenden werden erbeten.