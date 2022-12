Im Landkreis Kitzingen soll eine Projektentwicklungsgesellschaft für Erneuerbare Energien gegründet werden. Der Gemeinderat Rödelsee hat einem Beitritt zugestimmt.

Vorausgegangen war eine Informationsveranstaltung für alle Stadt- und Gemeinderäte in der Steigerwaldhalle in Wiesentheid. Darüber informierte Bürgermeister Burkhard Klein in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Ergebnis ist, dass die Gemeinde Rödelsee die Bemühungen zu einer stärkeren Verankerung der Energiewende auf regionaler Ebene unter kommunaler Trägerschaft begrüßt. Deshalb wolle man sich an der Gründung einer Projektentwicklungsgesellschaft für Erneuerbare Energien im Landkreis Kitzingen beteiligen.

Allerdings machte der Gemeinderat laut Bürgermeister Klein auch deutlich, dass man nicht unbedingt davon überzeugt ist, dass das ein Allheilmittel ist. Es sei kritisch angemerkt worden, dass auch die Netzbetreiber ein Teilverschulden trifft, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien nicht besser, koordinierter und schneller möglich gewesen sei. Der Gemeinderat hat laut Klein auch klargestellt, dass er sich vorbehält, einzelne Photovoltaik-Freiflächenanlagen unabhängig von der Entwicklungsgesellschaft zu genehmigen.

Rödelsee beschäftigt sich seit 2005 mit Erneuerbaren

Mit der Thematik der erneuerbaren Energien im Allgemeinen und Freiflächenphotovoltaikanlagen im Besonderen beschäftigt sich die Gemeinde Rödelsee bereits seit 2005. Viele Möglichkeiten sind dabei im Gemeinderat diskutiert worden. Für Windkraftanlagen und einem Energiewald fehlte es laut Angaben der Verwaltung am Umsetzungswillen beziehungsweise an geeigneten Flächen. Die mögliche Kooperation auf Landkreisebene biete nun für die Gemeinde die Gelegenheit, sinnvolle eigene Programme im Gemeindegebiet umzusetzen, um die Energiewende lokal zu forcieren.

Nun beschloss der Gemeinderat zum 1. Januar 2023 ein Förderprogramm für die Installation von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen. Basis ist eine Förderung von 100 Euro pro Kilowatt/Peak Nennleistung der Anlage. Mehrfachförderung ist möglich, wenn die Anlagen auf verschiedenen Gebäuden errichtet werden. Insgesamt werden jährlich 20.000 Euro in den Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2023 eingestellt.

Gemeinde fördert Photovoltaik-Ausbau auf Dächern, Terrassen und Balkonen

Ziel der Zuwendung ist es laut Verwaltung, den Einsatz und Ausbau von Erneuerbaren innerhalb der Gemeinde Rödelsee zu unterstützen und damit einen lokalen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verringerung von Treibhausgasemissionen zu leisten. Es soll möglichst wenig Energie durch die Stromnetze geleitet werden, um diese zu entlasten. Mit dem Förderprogramm soll vor allem ein Anreiz zur Zwischenspeicherung geschaffen werden, damit die erzeugte Energie an dem Ort verbleibt, an dem sie verbraucht wird.

Gefördert werden die Errichtung von neuen Solarstrom-Anlagen auf dem Dach in gleichzeitiger Kombination mit einem neuen Batteriespeicher und einer Inselbetriebsfähigkeit der Anlage für bestehende oder neu zu errichtende Wohngebäude und die Aufstellung beziehungsweise das Anbringen von Stecker-Solargeräten auf Terrasse oder Balkon mit einer maximalen Anschlussleistung von mindestens 600 Watt für einen Stromkreis im Haushalt.