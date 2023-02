Die Vorarbeiten für den Bau eines Kreisels auf der Staatstraße zwischen Kitzingen und Großlangheim haben begonnen. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen. Am Dienstag rollte ein Spezialfahrzeug an, um Hecken und Bäume entlang der Zufahrt zum Gewerbegebiet ConneKT zu entfernen. Der Kreisverkehr soll sowohl die Anbindung in das Gewerbegebiet als auch zum Richthofen-Circle verbessern und ist Teil des letzten Bauabschnitts der Nordtangente.

In diesem Zusammenhang wird eine direkte Anbindung der Nordtangente an die Staatsstraße Richtung Großlangheim geschaffen. Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen voraussichtlich Ende Mai und sollen bis Weihnachten 2024 abgeschlossen sein. Für die entfernten Hecken und Bäume werden Ausgleichsmaßnahmen entlang der neu geschaffenen Zufahrt zum ConneKT und in Richtung Bimbach geschaffen, wo Habitate für Vögel und Amphibien wie die Zauneidechse angelegt werden. Der alte Baumbestand entlang des Bimbachs bleibt erhalten.