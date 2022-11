Stefan Belik, Veranstalter der Rockmania, zeigte sich über den Verlauf seiner "Rockmania" am vergangen Samstag höchst zufrieden. Rund 300 Metal-Fans fanden den Weg zum Sportheim in Willanzheim, bei dem Reternity (Heilbronn), Visions Denied (Würzburg), Sons of Eternity (Franken) und Mad Bizkit (Ansbach) für Stimmung sorgten.

Trotz Bandabsage im letzten Moment (Madog), Umdisponierungen im Vorfeld, technischen Problemen und einem gebrochenen Bein während der Veranstaltung konnte Stefan Belik auch in diesen Jahr an alte Erfolge anknüpfen – und das trotz Corona-Pause. Die Besucherinnen und Besucher feierten mit den Bands, genossen die Stimmung und auch der kleine Metal-Markt kam gut an.

Viele Besucher der Rockmania waren alte Bekannte, so wie Andreas Backes aus Großrinderfeld, der gerne kommt, "wenn was in der näheren Umgebung spielt und wo man auch Bekannte trifft, die man länger nicht gesehen hat". Zudem fand er es gut, "auch neue, interessante Bands kennenzulernen".

Stefan Heilmann, gebürtig aus Albertshofen und jetzt in Bad Windsheim wohnhaft, ist mit Stefan Belik, wie viele Rockmania-Gäste, befreundet und war größtenteils "wegen ihm da".

Alte Hasen und Neulinge in Willanzheim

Jutta Gast aus Sulzfeld ist der Liebe wegen zum Rock gekommen und feierte ihr Rockmania-Debut am vergangenen Samstag. Sie war von der "tollen Stimmung begeistert" und "dass man nach Corona wieder mit so vielen Leuten zusammen feiern darf".

Die Abräumer des Abends waren zum einen die Hardrocker von "Sons of Eternity", die sich um Shylock-Sänger Matthias Schenk neu formiert hatten und ihre neue, noch nicht veröffentlichte CD "In Silence" präsentierten, sowie die Limp Bizkit Tribute Band "Mad Bizkit", die mit Klassikern wie "Rollin’", "Take a look around", "My Way", dem George-Michael-Cover "Faith" und "Behind blue eyes" auch nach 24 Uhr noch den Gästen einheizten und zum Tanzen und Springen einluden.

Mit einem gemeinsamen Foto mit den Mad Bizkit-Fans endete gegen 2 Uhr die Rocknacht in Willanzheim, die laut Veranstalter fortgesetzt werden soll.