Viele Vereine des Dettelbacher Stadtteils hat der Jubilar mitgegründet. Und in vielen hat er jahrzehntelang verantwortlich mitgearbeitet.

Robert Senft beging an Himmelfahrtstag in Neuses am Berg seinen 90. Geburtstag. Er wurde am 1933 als Sohn des Landwirts und Winzers Michael Senft und seiner Ehefrau Elisabeth geboren. Nach der Schulzeit half er bei den Eltern und heiratete 1962 Gertrud Bierlein aus Rehdorf bei Zirndorf.

1956 begann er bei der Raiffeisenkasse Neuses am Berg und wurde später Leiter der örtlichen Zweigstelle der Raiffeisen-Volksbank Dettelbach. Nach deren Schließung fanden die Kassenstunden in der eigenen Wohnung, im ehemaligen Pfarrhaus und im Raiffeisenlagerhaus statt.

Die Bank verabschiedete ihn 1996 nach 40 Jahren in den Ruhestand. Von 1966 bis 1978 saß der Jubilar im Gemeinderat, von 1971 bis 1978 als Zweiter Bürgermeister und kümmerte sich mit um die Friedhofsneugestaltung.

Mehrfach für vielfältiges Engagement ausgezeichnet

1966 trat er dem Gesangverein bei. Im gleichen Jahr gründete er zusammen mit anderen Sportfreunden den Sportverein FC Neuses am Berg, in dem er zunächst die Kasse verwaltete und später als Kassenprüfer wirkte. Dafür erhielt er die Verdienstnadel in Gold des Bayerischen Landessportverbandes.

1980 war Senft Mitinitiator des örtlichen Weinbauvereins, in dem er von Beginn an und 38 Jahre lang die Kasse führte. Daraus ging die Weinfestgesellschaft hervor, auch deren Kasse führte er bis 2010. Als 1993 der Fränkische Glatzenclub gegründet wurde, war Senft wieder Gründungsmitglied. In der Soldaten- und Reservistenkameradschaft erhielt der Mitgründer das Ehrenkreuz des Bayerischen Soldatenbundes. Und als sich 2002 ein Arbeitskreis Dorfverschönerung zusammenfand war Robert Senft auch hier mit von der Partie.

In allen Vereinen wurde Senft zum Ehrenmitglied ernannt und von Bürgermeister Reinhold Kuhn 2000 mit der Wappennadel der Stadt Dettelbach geehrt. Bis heute zeichnet er die örtlichen Wetterdaten auf. Zum Geburtstag gratulieren drei Kinder und fünf Enkel sowie Ehefrau Trudl, die ihn in den vielen Ehrenämtern immer unterstützt hat. Für die Stadt Dettelbach kam stellvertretend Zweiter Bürgermeister Herbert Holzapfel.