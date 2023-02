Es herrschte eine super Stimmung und viel Begeisterung beim Kinderfasching in Dettelbach. Die Maintalhalle war bis auf den letzten Platz besetzt. Ein tolles Erlebnis war es für alle Kinder, die mit ihren Eltern in phantasievoller närrischer Verkleidung den Kinderfasching der Jugendarbeit der Stadt Dettelbach in Kooperation mit dem DeKaGe Dettelbach und vielen engagierten Eltern in der Maintalhalle besuchten. Für Speis und Trank, Kaffee und Kuchen hatten viele fleißig engagierte Eltern bestens gesorgt. Sehr viel Spaß und eine Mords-Gaudi hatten die kleinen Narren bei Polonaise, Tänzen und Spielen. Ein Highlight war der Clown, der für die Kids Luftballonfiguren zauberte. Ein herzliches Dankeschön gilt noch einmal allen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen ohne die ein solches Event nicht möglich gewesen wäre.

Von: Anna Haissig (Sachbearbeiterin, Stadt Dettelbach)