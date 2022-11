Erlaubt sind auf der Strecke 80 Stundenkilometer. Das hat einen 22-Jährigen am 9. Januar 2022 kurz vor Mitternacht nicht gestört. Mit 190 Sachen ist der junge Mann mit seinem Auto von Kitzingen in Richtung Großlangheim gerast. Weil er zuvor die Ampel an der Richthofenstraße bei rot überquert hatte, sind zwei Polizeistreifen auf ihn aufmerksam geworden. Die sind ihm gefolgt, haben ihn kurz vor Großlangheim gestellt und bekamen als Grund für die rasante Fahrt zu hören: "Ich muss morgen auf die Arbeit, wollte schnell nach Hause."

Der Auszubildende in der IT-Branche bekam einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe und dem Entzug der Fahrerlaubnis, legte Einspruch ein und fand sich zehn Monate später vor dem Amtsgericht wieder. Der Vorwurf: Unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen. Er sei mit mindestens 190 Stundenkilometern unterwegs gewesen, so die Staatsanwältin, habe sich "grob verkehrswidrig und rücksichtslos" verhalten.

Weil er versucht habe, "die Strecke mit der maximal erreichbaren Geschwindigkeit zurückzulegen", sah die Anklage in der Aktion ein "unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen". Das wäre eine Straftat und dafür gibt es den nicht unumstrittenen Paragrafen 315 d im Strafgesetzbuch, der auch Einzelraser einschließt.

"Er gab Gas ohne Ende"

Dass der Nachweis schwierig ist, zeigte sich in der Verhandlung. Dass der junge Mann viel zu schnell unterwegs war, war nach den Aussagen von vier Polizisten nicht die Frage. Die standen mit zwei Fahrzeugen auf der Linksabbiegespur der Ampel ich Richtung Großlangheim, als der 22-Jährge aus Richtung Marktbreit kam, bei Rot nach Großlangheim abbog und dann "Gas gab ohne Ende". Mit teilweise über 200 Stundenkilometer fuhren die Beamten dem Mann hinterher und stellten den 22-Jährigen kurz vor Großlangheim.

Führerschein für die Ausbildung wichtig

Der erklärte die rasante Fahrt damit, dass er in Gedanken gewesen sei. Es habe nach Hause gewollt. Die Fahrt fiel in eine Phase, in der es ihm nach dem Abbruch eines Studiums nicht gut gegangen sei. Jetzt gehe es ihm besser. Er habe einen Ausbildungsplatz und brauche dringend den Führerschein. 190 sei er sicher nicht gefahren, sagte er, das Erreichen einer Höchstgeschwindigkeit habe keine Rolle gespielt.

Genau das war die Frage: Hat der Mann versucht, die auf der nicht ganz einfachen Strecke die mögliche Höchstgeschwindigkeit zu erreichen? Die Staatsanwältin sagte Ja und forderte am Ende: 60 Tagessätze zu 30 Euro, den Entzug der Fahrerlaubnis und eine Sperrfrist von zehn Monaten.

Der Rechtsanwalt hielt dagegen. Sein Mandant hätte mit seinem Auto noch erheblich schneller fahren können. Es gehe um kein Rennen: "Er wollte schlicht nach Hause, das war´s", sage er und forderte Freispruch.

Drei Monate Fahrverbot

So kam es dann auch. Der Angeklagte sei "gerast wie ein Irrer", aber: "Nein, für den Paragrafen 315 d reicht es nicht", sagte Richterin Ilka Matthes. Die Absicht, die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, sei nicht nachgewiesen. Damit blieb eine Ordnungswidrigkeit und zwar eine vorsätzliche. Dafür kann das vorgesehene Bußgeld verdoppelt werden. Für die vorsätzliche Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um über 70 Stundenkilometer verhängte sie eine Geldbuße in Höhe von 1600 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot. Ob das Urteil rechtskräftig wird, ist offen.