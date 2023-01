Am Samstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr feiert das "Richard Roblee Brass Ensemble" sein zehnjähriges Bestehen mit einem Konzert in der Verkündhalle des historischen Rathauses Iphofen. Mit dem "Richard Roblee Brass Ensemble" kommt frischer Wind in die Welt des Blechblasens, heißt es in einer Pressemitteilung der Iphöfer Tourist-Information. Kompositionen und Arrangements aus der Feder von Richard Roblee und Ensemblemitglied Matthias Eckart sowie die spielfreudige Art, in der musiziert wird, zeichnen dieses vielseitige Ensemble aus. Die vier befreundeten Musiker kennen sich schon seit vielen Jahren und haben in den verschiedensten Besetzungen miteinander gespielt.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information sowie an der Abendkasse.