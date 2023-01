Nach einem feierlichen Gottesdienst segnete Pater Isaak die Sternsinger von Reupelsdorf und schickte sie hinaus, um den Segen in die Häuser zu bringen. Nach dem Motto "Kinder stärken Kinder schützen" in Indonesien und weltweit. Jugendliche Ministranten gehen durch die Straßen und sammeln für Kinder. Die Sternsinger freuten sich, die Menschen zu Hause anzutreffen und den Segensaufkleber anzubringen. So sammelten sie die stolze Summe von 1191,50 Euro.

Von: Ilse Brueckner (Kirchenpflegerin, Kirchenstiftung Reupelsdorf)