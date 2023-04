Über 20 Kids drückten im Dettelbacher Kindergarten St. Maria ihre Nasen an der Glastüre platt, als am Eingang ein BRK-Rettungswagen vorfuhr.

Angst? Zurückhaltung? "Keinesfalls!" so Kindergartenleiterin Katja Renz. "Wir haben die letzte Woche mit den Vorschulkindern einen "Trau Dich Kurs" abgehalten. Hier lernten die Kinder alles, was mit Erster Hilfe zu tun hat." Das war laut stellvertretender Leiterin Lena Vierrether das Anlegen von Pflaster und Verbände, die Stabile Seitenlage bei einem Bewusstlosen, und natürlich die richtige Abgabe eines Notrufes am Telefon. Alles natürlich unter spielerischen Aspekten. "Wichtig war, den Kindern die Angst zu nehmen. Die Angst vor einem Verletzten/Erkrankten zu stehen, aber auch die Angst, vor den großen, grellrot gekleideten Sanitätern.

Kein Problem für die Rettungssanitäter Alexander Kortus und Tanja Küberich, die in Dettelbach wohnen und hier gerne weiterhelfen wollten. "Klar, dass wir da mitmachen!" sagten sie. "Vielleicht kann ja der eine oder die andere für das Jugendrotkreuz gewonnen werden." Mit einem Rettungswagen der BRK-Wache Volkach fuhren sie vor. Die sonst recht aufgekratzte Kinderschar war mucksmäuschenstill, als Tanja Küberich die Kids nach und nach mit in den Behandlungsraum des Fahrzeuges nahm. Hier zeigte sie den staunenden jungen Helferlein eine Spritze, Blutdruckmanschette und andere Ausrüstungsgegenstände aus dem Erste-Hilfe Bereich.

Auf dem Vorplatz erklärte währenddessen Alexander Kortus einer weiteren Gruppe die Krankentrage. Mutige Kinder konnten sich darauf legen, wurden festgeschnallt und drehten dann einige Runden. "Eine rundum gelungene und aufregende Veranstaltung" waren sich alle Beteiligte einig.

Von: Hanns Strecker (Sanitäter, Bayerisches Rote Kreuz)