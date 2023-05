Am frühen Sonntagmorgen heulten in der Stadt und ihren Stadtteilen die Sirenen und riefen zu einer Großübung im Stadtteil Hoheim. Gerade einmal sechs Minuten dauerte es, bis das erste Fahrzeug aus Kitzingen am Einsatzort in der Ziegelbergstraße eintraf und von der örtlichen Feuerwehr mit dem Szenario vertraut gemacht wurde.

Dieses besagte, dass in einer landwirtschaftlichen Halle drei Personen verletzt wurden und zwei von ihnen unter einem umgestürzten Traktor lagen. Rauchentwicklung erschwerte die Bergung. Stadtkommandant Matthias Gernert ging es in der Großübung um die Zusammenarbeit mit den einzelnen Ortsteilfeuerwehren. Farblich gekennzeichnet gab es am Einsatzort Abschnittsleiter, die eigenverantwortlich Entscheidungen für ihren Bereich treffen, dabei aber immer den Blick auf das gesamte Szenario haben müssen.

Umfangreiche Unterstützung

Die örtliche Feuerwehr hatte im Vorfeld den Erstangriff auf die brennende Lagerhalle unternommen, wobei es zu dem inszenierten Unfall kam, der dann größere und umfangreiche Unterstützung erforderlich machte.

Vor Oberbürgermeister Stefan Güntner und Ehrenamts- und Feuerwehrreferentin Sabrina Stemplowski erklärte Gernert, dass beim Einsatz von Atemschutzträgern immer ein Rettungstruppe außen warte, um den Kameraden im Notfall sofort helfen zu können. An anderer Stelle werde der Atemschutz überwacht. Zudem warnt ein Gerät rechtzeitig, wenn die Atemluft zu Ende geht.

Es folgte die Nachbearbeitung

Nach rund einer Stunde war der Einsatz erfolgreich beendet, die drei Personen konnten gerettet werden. Damit sei der Einsatztag aber noch nicht beendet, erklärte Gernert, dass es für alle Beteiligten an die Nachbereitung gehe. Wie in jedem Ernstfall muss nach Erreichen des Standortes alles Gerät auf Vollständigkeit und mögliche Schäden untersucht, verbrauchtes Material und Atemschutzgerät nachgefüllt werden, um die Einsatzbereitschaft schnellstmöglich wieder herzustellen.

Für Güntner und Stemplowski wurde auch unter Beweis gestellt, dass die Feuerwehren mit dem Umgang ihrer Gerätschaften vertraut sind, zumal bei weiteren Anschaffungen wie einer moderneren Drehleiter von der Stadtkasse zugunsten von mehr Sicherheit der Bürger enorme Kosten zu stemmen sind.