Klaus Holetschek, Staatsminister für Gesundheit und Pflege, kommt nach Albertshofen. Er ist der Ehrengast des Albertshöfer Rettichessen am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr in der Gartenlandhalle. Holetschek kommt auf Einladung des CSU-Kreisverband Kitzingen und der CSU-Ortsverband Albertshofen in den Landkreis, heißt es in der Ankündigung.

Das Rettichessen ist als Stammtisch organisiert, das heißt, die Besucherinnen und Besucher können den Politikern auch Fragen stellen. Neben Holetschek stehen auch die Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber, Landtagsabgeordnete Barbara Becker und Bezirksrätin Gerlinde Martin Rede und Antwort.

Anmeldung erbeten unter https://form.jotform.com/230572328864360