Zahlreich erschienene Mitglieder sowie die Vorsitzende der Sängergruppe Kitzingen Elke Kuhn, durfte Vorsitzender Bernd Nägle bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereines Sickershausen e.V. begrüßen.

Nach dem Totengedenken verstorbener Mitglieder unternahm Nägle einen Rückblick der vergangenen Jahre , wobei seinem Bedauern über die Einschränkungen auch eine gute Portion Genugtuung gegenüberstand, konnte doch in 2022 ein großer Teil der Chorproben bei allen Chören des Gesangvereines, dem inzwischen 128 Mitglieder angehören, wieder stattfinden. "Mit Zuversicht blicken wir deshalb auch in die Zukunft" , so Nägle, der dabei auch an das 2024 anstehende 110-jährige Jubiläum des Gesangvereines dachte.

Für den Männerchor gab Chorsprecher Karl Köhler einen kurzen Abriss der jeweiligen Aktivitäten, darunter einige Auftritte und ein gelungener Grillnachmittag. Für den Gospelchor Sicantiamo, den Jugendchor Sicantini und dem neu gegründeten Kinderchor Sicanti beleuchtete Annika Gahr das vergangene Jahr als auch die Planungen für 2023. Stolz zeigte sich Nägle über die erfreuliche Entwicklung in der Nachwuchsarbeit und bedankte sich bei der 2. Vorsitzende Lilo Beer für ihren diesbezüglichen Einsatz.

Für die wirtschaftliche Seite des Vereins gab Kassiererin Manuela Link einen umfassenden Einblick und attestierte neben einem Plus aus dem vergangenen Jahr, auch insgesamt eine gute Vermögenslage. Die Kassenprüfer Christine Dill und Lothar Uhl bescheinigten eine Kassenführung ohne Fehl und Tadel, so dass auf Vorschlag von Lothar Uhl für Kassenführung und Vorstandschaft die einstimmige Entlastung durch die anwesenden Mitglieder erfolgte.

Für große Anerkennung und Respekt unter den Mitgliedern sorgte dann eine besondere Ehrung, die einzige an diesem Abend. So konnte der immer noch aktive Sänger Eduard Heinkel nach seinem Eintritt in den Gesangverein im Jahre 1958 für 65 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden.

Ohne Wünsche und Anträge konnte Vorsitzender Bernd Nägle die Versammlung beenden und brachte seine Freude über einen harmonischen Ablauf zum Ausdruck. Für einen gemütlichen Ausklang sorgte ein von den Frauen des Gospelchores organisierter Imbiss.

Von: Herbert Schmidt (Pressearbeit, Gesangverein Sickershausen 1914 e.V.)