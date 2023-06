Auf einen Tag im Jahr freuen sich viele Frauen und Männer, die in Vereinen und Institutionen im Verbreitungsgebiet der VR Bank Kitzingen für die Kassen verantwortlich sind. Denn beim Bonuslauf der Genossenschaftsbank winken den teilnehmende Gruppen bis zu 500 Euro an Startprämie. Auch wenn die Zahl der Teilnehmenden heuer mit 3705 etwas niedriger war als in den Vor-Corona-Jahren, motivierte der Bonuslauf am Samstag wieder die Massen im Rahmen des Kitzinger Stadtfestes.

Die Genossenschaftsbank schüttete heuer neben den 37.000 Euro Startprämie noch weitere zwölfmal 250 Euro an Vereine oder Institutionen aus, denen das Losglück hold war. Bankvorstand Alexander Schuster lobte alle Beteiligten und besonders den Abteilungsleiter der Laufgruppe der Turngemeinde Kitzingen, Sebastian Apfelbacher, für die gute Abwicklung der Großveranstaltung.

Die Sprecher Georg Will und Walter Vierrether schickten ein illustres Starterfeld auf die Strecke, angeführt von den Majestäten des Hofstaats. Sie scherten bald nach dem Start aus, mit Ausnahme von Hofrat Alexander Nuss und drei Majestäten, die in Dirndln die fünf Kilometer absolvierten.

Vom Knirps über die Landesliga-Handballer bis zum Golflehrer

Vom fünfjährigen Knirps bis zum Ruheständler waren alle Altersklassen vertreten. Ob Fußballer aus der Kitzinger Siedlung mit ihrem Trainer Thomas Beer, Marktstefter Landesliga-Handballer, der Mainsondheimer Golflehrer Richard Foster und viele andere mehr gingen sportlich fremd. Für die eigene Gesundheit genauso etwas zu tun wie für die Kasse ihrer Vereinen oder Institutionen – beide Aspekte gaben für Mitlaufende Motivation.

Schon nach 18:10 Minuten lief der Willanzheimer Stefan Rothdach als Erster ins Ziel. Er betreibt Triathlon und gehört der TGK-Schwimmabteilung an. Die schnellste Frau war nach 21:11 Minuten die Berlinerin Nora Koss, die in Kitzingen bei Verwandten zu Besuch war. Kitzingens sportlicher Oberbürgermeister Stefan Güntner mischte ebenfalls mit und war im Ziel unter Freunden mit Läufern aus der Besucher-Delegation der polnischen Partnerstadt Trebnitz.