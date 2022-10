So eng beieinander liegen Schützenkönig und Ritter wohl nur selten: Bei den Dornheimer Schützen sicherte sich Bernhard Schwingenstein anlässlich des Kirchweihschießens in diesem Jahr mit einem 105,4-Teiler die Königswürde. Fabian Denninger und Alexander Kreier liegen mit einem 125,2- beziehungsweise 145,2-Teiler nur knapp daneben. Für Schwingenstein ging mit der begehrten Trophäe der Königskette in diesem Jahr ein lang gehegter Traum in Erfüllung.

107 aktive Schützinnen und Schützen sowie Bürgerinnen und Bürger aus dem Iphöfer Stadtteil haben in diesem Jahr an den Schießwettbewerben zur Kirchweih teilgenommen. Ein echter Rekord. Schützenmeister Ullrich Ruck, der dieses Amt mittlerweile seit 20 Jahren bekleidet, kann sich jedenfalls nicht daran erinnern, wann einmal mehr Personen teilgenommen haben. Vor dem Hintergrund, dass Dornheim gerade mal etwa dreimal so viele Einwohner hat, erscheint die Zahl umso erstaunlicher.

Der Jugendkönig heißt in diesem Jahr Hannes Stierhof, seine Ritter sind Luca Schwingenstein und Jonas Söhlmann. Auch hier wieder knappe Ergebnisse: 645,8-, 656,2- und 661,6-Teiler wurden jeweils erzielt. Die Bürgerkönigsscheibe hat Hermine Weigand (438,1-Teiler) ergattert, gefolgt von Veronika Weiß (607,2-Teiler) und Florian Ohlmann (806,5-Teiler). Die Festscheibe sicherte sich Daniela Hartmann mit einem 136,6-Teiler.

Blickt man auf die ebenfalls stattliche Anzahl der gestifteten Scheiben und Einzeldisziplinen, die im Vorfeld des Schützenumzugs am Kirchweih-Montag herausgeschossen wurden, wird einem schnell klar, dass das Schützenwesen in Dornheim ein gesellschaftlicher Dreh- und Angelpunkt ist. Allein 16 Scheiben wurden von Geburtstags- oder Ehejubilaren gestiftet, daneben konnte man noch auf acht weiteren Scheiben sein Glück versuchen.

Nachdem die Dornheimer Schützen zwei Jahre lang wegen Corona auf ihren Umzug verzichtet hatten, wurde die Tradition in diesem Jahr wieder fast wie immer gefeiert. Einzig auf das Abholen der Hoheiten in den jeweiligen Höfen und Häusern wurde aus Gründen der Kontakte verzichtet, dafür traf man sich direkt am Schützenhaus. Ullrich Ruck sagte aber, dass im nächsten Jahr wieder "alles normal" laufen sollte.

Von: Timo Lechner (Pressearbeit, Schützen Dornheim)