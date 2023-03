Nach Indien entführt der Reisefilm „Fascinating India“, den das Cineworld Mainfrankenpark laut seiner Pressemitteilung am Sonntag, 2. April, um 11.30 Uhr zeigt. Für viele Menschen ist Indien ein Sehnsuchtsland der Spiritualität. Eine Jahrtausende alte Zivilisation, mythisch und geheimnisvoll, unendlich reich an uralten Traditionen, an Architektur, Kultur und Religion. Monatelang sind Simon Busch und Alexander Sass mit ihrem Team für diesen Film durch den Norden des Subkontinents gereist, um dem verborgenen Wesen dieses riesigen Landes auf die Spur zu kommen. Der Film zeigt die bedeutendsten Städte und Tempelanlagen und folgt den Spuren der verschiedenen Religionen, die auch das heutige Indien prägen. Zugleich zeigt der Film auch den Alltag der Menschen in Indien. In Varanasi, der heiligsten Stadt der Hindus, verbrennen sie ihre Toten, bei der Kumbh Mela, dem größten religiösen Fest der Welt, versammeln sich 35 Millionen Pilger auf engstem Raum, um im Wasser des Ganges zu baden. Karten gibt es unter www.cineworld-main.de und an der Kinokasse.