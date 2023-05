Das Mehrgenerationenhaus St. Elisabeth in Kitzingen lädt am Freitag, 12. Mai, zu einem Aktionstag ein. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Caritas hervor, der auch folgende Informationen entnommen sind. Hula-Hoop-Kurse im Seniorenheim, Senioren, die trommeln und tanzen, Bobbycar-Rennen im Pflegeheim, junge Menschen, die alten Technik erklären und alte Menschen, die jungen vom Leben erzählen: Was der Zweck ist? Spaß und Begegnung der Generationen bei vielen Dingen, die Menschen miteinander tun können, dabei Spaß haben und sich näherkommen. Am Aktionstag wartet im Mehrgenerationenhaus um 14 Uhr im Wintergarten eine Karten-Bastelstation und von 14 bis 15 Uhr ein Memo-Moto auf die Besucherinnen und Besucher. Im Elisabethenhof startet ab 14 Uhr ein Frühlingsbasar und von 15 bis 16 Uhr ist Trommeln angesagt. Im Außengelände gibt es Kaffee und Kuchen, Kickerspiele und vieles mehr, heißt es abschließend.