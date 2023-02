Die gemeinsame Aufräumaktion "Rama dama" ist in der Siedlung inzwischen eine feste Größe. Treffpunkt zum diesjährigen Frühjahrs-"Rama dama" ist am Samstag, 4. März, um 10 Uhr auf dem Vorplatz des Stadtteilzentrums in der Königsberger Straße 11, kündigt die Stadt Kitzingen in einer Pressemitteilung an. Dort werden die Freiwilligen in Gruppen eingeteilt und auf den Weg geschickt, um Straßen, Wege und Grünflächen von Müll und anderem Unrat zu befreien. Als Dank winkt den Helfern ein kostenfreier Mittagsimbiss am Stadtteilzentrum.

Anmeldung und weitere Infos unter E-Mail: stz@stadt-kitzingen.de oder Tel.: (09321) 38231110.