Zwischen dem 13. Februar und dem 3. März kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Auto in der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen. Hierbei hat ein bislang unbekannter Täter nach Angaben der Polizei den vorderen rechten Reifen eines geparkten Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro.

Ein Reifenstecher war ebenfalls am Samstag zwischen 9 Uhr und 15 Uhr in Kitzingen unterwegs. Tatort diesmal: der Krainberg. Ein Unbekannter zerstach dabei den vorderen linken Reifen des ordnungsgemäß geparkten Wagens. Schaden hier: etwa 150 Euro. Wer kann Hinweise geben?