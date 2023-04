Zum Abschluss der Bürgerversammlungen berichtete Bürgermeister Rainer Ott am Dienstagabend in der alten Schule in Martinsheim über die Arbeit der Gemeinde. Anschließend konnten die Anwesenden Fragen stellen.

Knapp unter 60 sind die Kinderzahlen in Krippe, Kindergarten und Hort seit einigen Jahren, teilte Ott mit. Im Kindergarten werde der Turnraum als Gruppenraum mit genutzt, unter der Auflage vom Landratsamt, dass der Kindergarten erweitert werden müsse. Die Pläne für die Erweiterung wurden vom Bürgermeister schon auf der Bürgerversammlung im vergangenen Jahr vorgestellt, seitdem lagen sie jedoch bei der Regierung zur Genehmigung. Diese ist nun endlich erfolgt, so dass die Gemeinde mit dem Architekten die Ausschreibung machen kann. Geplant ist, dass zunächst der Anbau errichtet wird, während der Betrieb im Kindergarten wie bisher weiter läuft. Erst am Ende sollen dann die Durchbrüche gemacht und Alt- und Neubau verbunden werden.

Dank für Elternaktionen in Kindergarten und Hort

Vom Bauhof wurde ein neues Spielgerät im Kindergarten installiert, informierte der Bürgermeister. In einer Elternaktion wurde der angelieferte Sand verteilt. Zudem wurden von den Eltern einige Hochbeete aufgebaut und angesät. Auch im Hort gab es eine Elternaktion, in der ein Weidenhaus angelegt wurde. Für diese Aktivitäten bedankte sich Ott.

Für den 10. Mai ist geplant, das neue mittlere Löschfahrzeug (MLF) für die Feuerwehr Martinsheim abzuholen. Dieses wurde baugleich gemeinsam mit vier weiteren Gemeinden bestellt, um Kosten zu sparen. Vom Staat gibt es 50.000 Euro Zuschuss, für die Gemeinde bleiben Kosten von rund 160.000 Euro, so der Bürgermeister, der glücklich darüber ist, dass dies noch vor den Preissteigerungen ausgeschrieben worden sei.

Nicht möglich, alles gleichzeitig zu machen

Die Siedlungsstraße in der Sichelwiese in Martinsheim soll dieses Jahr eine Asphaltschicht erhalten, verkündete der Bürgermeister. Für die Kirchgasse ist geplant, den Belag abzufräsen und eine neue Feinschicht aufzubringen. Auf die Frage nach weiteren Sanierungen, insbesondere von Flurwegen, wurde darauf hingewiesen, dass es eine Prioritätenliste gebe, der die Gemeinde folge. Alles gleichzeitig zu machen sei jedoch nicht möglich.

Erneut gefragt wurde nach der Abrechnung für den Anschluss von Martinsheim und Enheim an den Abwasserzweckverband Ochsenfurt (AVO). Hierfür fehle nach wie vor ein Rückhaltebecken, die vorhandenen Becken der ehemaligen Kläranlage Martinsheim/Enheim gelten als nicht geeignet. Derzeit gebe es noch keine Schätzung, welche Kosten auf die Einwohner zukommen, antwortete der Bürgermeister auf Nachfrage.

Was denn mit dem "goldenen Palast" in Marktbreit sei, wurde am Ende bezüglich des Neubaus der Verwaltungsgemeinschaft gefragt. Wie schon in den anderen drei Bürgerversammlungen erklärte Ott, dass bislang noch keine Entscheidung für einen Neubau gefallen sei. Vorerst werde auf das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie gewartet, ob Leerstände genutzt werden können. Hierfür kämen möglicherweise das erst seit kurzem zum Verkauf stehende Gebäude der VR-Bank und das daneben liegende Gebäude (ehemals Schlecker/R-Kauf) in Betracht.