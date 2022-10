Kitzingen vor 14 Minuten

Rege Nachfrage nach Kitzinger Stadtkaffee

Bei der Freiwilligenmesse im Dekanatszentrum warb die Eine-Welt-Gruppe Kitzingen e.V. nicht nur für neue Weltladenmitarbeiter*innen, sondern schenkte auch fair gehandelten Kaffee aus. Dieser Kaffee wird vom Verein Würzburger Partnerkaffee bezogen. Er wird als "Kitzinger Stadtkaffee" mit einem eigenen Logo in der Sorte Classic als ganze Bohne oder gemahlen angeboten. Kleinbauern in Tansania erzielen durch das Ausschalten von Zwischenhändlern faire Preise und erhalten durch einen zusätzlichen Preisaufschlag die Möglichkeit für wichtige Investitionen in die eigene Zukunft. Die hervorragende Qualität und das volle Aroma des Kaffees kamen beim Publikum jedenfalls sehr gut an. Im Kitzinger Weltladen gibt es auch weiterhin eine rege Nachfrage nach dem "Kitzinger Stadtkaffee".