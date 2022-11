"Zur Freiheit hat uns Christus befreit!" – diesen für die Reformation und für Martin Luther zentralen Satz aus dem Galaterbrief hat Regionalbischöfin Gisela Bornowski in ihrer Predigt am Reformationstag in Kitzingen von verschiedenen Seiten beleuchtet.

In Kitzingen habe sich die Freiheit der Christenmenschen konkret in der Armenfürsorge niedergeschlagen. Bis heute gehöre zum evangelischen Glauben politische Wachheit und Verantwortung für den Nächsten, sagte die Regionalbischöfin.

Christus habe Menschen befreit von allem, was abhängig und unfrei mache. Als Beispiele nannte Bornowski Angst, Zwänge, Erwartungen und Gewohnheiten und verglich den modernen Leistungs- und Optimierungsdruck mit den Ängsten Luthers im Mittelalter. Wie er könnten Menschen aber Trost finden und Mut schöpfen in Gottvertrauen und Gebet.

Es sei nicht einfach abzuwägen zwischen zu viel und zu wenig Freiheit. Bornowski warb dafür, die gewonnene Freiheit zu gestalten, nach vorne zu gehen, in den offenen freien Raum, auch in den aktuellen kirchlichen Veränderungsprozessen: "Denken und handeln wir als freie Menschen in Christus."

500 Jahre Reformation in Kitzingen

Gut gefüllt war die Kitzinger Stadtkirche zum besonderen Reformationsgottesdienst. Besonders deshalb, weil es galt, 500 Jahre Reformation in Kitzingen zu feiern. Fünf Jahre nach dem Thesenanschlag Martin Luthers hielt der evangelische Glaube hier Einzug. Die mutige Entscheidung der Kitzinger Ratsherrn von 1522 bezeichnete die Regionalbischöfin als bemerkenswert und prägend für Kitzingen. "Die Erinnerung an dieses Ereignis vor 500 Jahren soll uns Mut machen, auch heute in der Freiheit eines Christenmenschen zu leben."

Erinnert an das Jubiläum hatte der Pfarrer im Ruhestand Wilhelm Erhard (Buchbrunn). Er brachte, wie Dekanin Kerstin Baderschneider im Gespräch mit dieser Redaktion sagte, den Aufsatz von Wolfgang Huber (Göttingen) über die Anfänge der Reformation in Kitzingen mit dem Ratsprädikanten Christoph Hoffmann ins Dekanat.

Dort mündeten die Überlegungen, wie man an das Jubiläum erinnern könnte, in einem kleinen Theaterstück, dessen Text aus der Feder von Dieter Brückner, Vertrauensmann des Kirchenvorstandes, stammt. Darin wird eine Szene zwischen dem Zentgrafen und dem Bürgermeister wiedergegeben, wie sie sich vor 500 Jahren zugetragen haben könnte, als es um die Anstellung von Christoph Hoffmann ging, der auch der "kleine Luther" genannt wurde. Die beiden Schauspieler von der Häckerbühne, Wladimir Wollert und Walter Graf, verkörperten die beiden Figuren.

Gisela Bornowski hatte in ihrer Predigt im Zusammenhang mit der Freiheit auch das Lied "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen erwähnt. Das spielte Dekanatskantor Martin Blaufelder dann auch spontan auf der Orgel. Ebenso dirigierte er den Bezirksposaunenchor.

Die Überwindung der Angst

Auf die Frage von Dekanin Baderschneider, ob sich Kitzingens Oberbürgermeister auch nach einstimmigen Beschlüssen sehne, wie sie der Kitzinger Rat vor 500 Jahren getroffen habe, antwortete Stefan Güntner in seinem Grußwort, dass es nicht immer einstimmige Beschlüsse sein müssen. Schöner wäre es, wenn die mehr Gehör fänden, die etwas bewegen wollten, wenn nicht immer die Beschneidungsstimmen die lautesten wären. Gut, dass es vor rund 500 Jahren gelungen sei, dass die Angst – das damalige Geschäftsmodell seiner katholischen Kirche – überwunden worden sei.

"Vielleicht sollten wir unsere Gedanken, wer arm und schwach ist, reformieren", meinte die Landessynodale und Landtagsabgeordnete Barbara Becker. Der Blick sollte auch den kleineren Unternehmen gelten. Dank gelte den Menschen, die vor 500 Jahren beharrlich für ihre Sache eingetreten sind, sagte Landrätin Tamara Bischof.