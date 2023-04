Voll motiviert und erwartungsfroh fuhren 97 Schüler und Schülerinnen der 7. Klassen der Staatlichen Realschule Kitzingen mit zehn Lehrkräften zum Skikurs nach Seefeld in Tirol. Nach mehrjähriger, auch Corona bedingter Pause konnte es endlich wieder losgehen.

Die Schüler*innen wohnten mit ihren Lehrkräften im Hotel Alpenkönig mit Vollpension, bezogen nach der Ankunft die großzügigen Zimmer und liehen vor Ort ihr Skiequipment.

Am ersten Skitag wurden alle in Skigruppen eingeteilt. Es gab eine Fortgeschrittenen-Gruppe und mehrere verschiedene Anfängergruppen. Die skierfahrenen "Könner" erkundeten mit Spaß das Skigebiet Rosshütte und fuhren mit dem Sessellift auf die blauen und später auch roten und schwarzen Pisten. Die Anfänger übten mehrere Tage in "Sportis Kinderland", das verschieden lange "Zauberteppiche" und einen Tellerlift bereithielt. So konnten unsere Skianfänger unter hervorragenden Geländebedingungen erste Skiversuche und schnell tolle Erfolgserlebnisse später auch im Skigebiet feiern.

Eine alternative Skigruppe erkundete mit einer Lehrkraft die Woche über zu Fuß die umliegenden Ortschaften und Täler, absolvierte eine Hüttenwanderung mit gemütlicher Einkehr und zum krönenden Abschluss eine Fahrt mit der Pferdekutsche.

Jeden Mittag genossen wir ein warmes Essen auf der Rosshütte, zu der uns die Standseilbahn beförderte. Das die ganze Woche vorherrschende Kaiserwetter mit strahlendem Sonnenschein versüßte uns den Pistenspaß und das einmalige Naturerlebnis mit Panorama-Blick auf die umliegende Alpenkulisse.

Nach dem Abendessen gab es immer ein abwechslungsreiches, von den Lehrkräften organisiertes Programm, z.B. ein Pantomime-Spiel zu den FIS-Pistenregeln, einen Spieleabend, eine Fackelwanderung und einen Abschlussabend in der hauseigenen Disco.

Die schöne Zeit verging wie im Fluge und so mussten die Skibegeisterten leider nach einer Woche schon wieder die Heimreise antreten und nahmen viele unvergessliche Natureindrücke, persönliche sportliche Erfolge und nachhaltige Gemeinschaftserlebnisse mit nach Hause.

Die Skifreizeit war für alle Schüler*innen und auch Lehrkräfte ein unvergessliches "Highlight" in diesem Schuljahr.

Von: Ann-Katrin Mayer (Lehrkraft, Staatliche Realschule Kitzingen)