Am vergangenen Freitag öffnete die Realschule Dettelbach ihre Türen für interessierte Viertklässler und deren Eltern. Ziel war es, den Kindern und ihren Familien die Möglichkeit zu geben, die Schule kennenzulernen und einen Einblick in den Unterricht und das Schulleben der Realschule zu bekommen. Über 170 Viertklässler nahmen die Einladung der Realschule an und zeigten sich im Anschluss an die Führung begeistert von dem vielfältigen Angebot, das in Dettelbach realisiert wird.

Wie im letzten Jahr wurden alle Gäste in Kleingruppen von Lehrern und Schülern auf einem Rundweg durch das Schulhaus geführt, wobei sich den Interessierten ein umfassendes Bild des schulischen Alltags bot.

Neben den interessanten Einblicken in die unterschiedlichen Fachschaften stand in diesem Jahr auch die Digitalisierung des Unterrichts im Mittelpunkt der Schulhausbegehung. In einem Workshop konnten die Gäste die verschiedenen digitalen Tools und Anwendungen kennenlernen, die an der Realschule Dettelbach im Unterricht eingesetzt werden. Die Viertklässler und ihre Eltern waren begeistert von den Möglichkeiten, die der digitale Unterricht bietet und konnten sich selbst davon überzeugen, wie sinnvoll und effektiv der Einsatz von Technologie im Unterricht sein kann.

Bei Kaffee und Kuchen endete der Rundgang im neuen OGS-Haus der Schule. Hier konnte man sich mit Schulleiter Stefan Wolbert und Lehrkräften der Schule austauschen, Fragen klären oder sich über die Möglichkeiten der Nachmittagsbetreuung informieren.

Von: Florian Huth (Lehrer, Staatliche Realschule Dettelbach)