Bei einem feierlichen Festakt in der IHK Akademie München erhielten drei bayerische Realschulen den "isi DIGITAL"-Schulinnovationspreis der Stiftung Bildungspakt Bayern. Dieser gilt als die höchste Auszeichnung für Schulen in Bayern, die digitale Medien beispielhaft in den Schulalltag integrieren und mit innovativen Konzepten überzeugen, die in den Entwicklungsprozess der Schule eingebettet sind. Unter den isi-Preisträgern 2023 ist die Staatliche Realschule Dettelbach. Diese und folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Schule entnommen.

Staatssekretärin Anna Stolz sagte beim Festakt in München: "Ihre Schulen sind digitale Pioniere, die prämierten Konzepte sind echte Vorzeigeprojekte. Sie haben mit Tatkraft und Innovationsgeist gezeigt, dass digitale Medien Unterricht und Schule verbessern, wenn sie zielführend eingesetzt sind." Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw, betonte in seiner Laudatio die Bedeutung von digitalen Kompetenzen als Schlüsselfertigkeiten auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft. "Die Preisträgerschulen haben Strategien zum Lehren und Lernen im digitalen Wandel kreativ und vorbildlich umgesetzt. Sie befähigen den Nachwuchs mit durchdachten Lehr- und Lernformaten dazu, souverän, reflektiert und verantwortungsbewusst mit digitalen Medien umzugehen. 'isi DIGITAL' trägt dazu bei, dass wir dieses hohe Niveau der digitalen Bildung flächendeckend verankern", sagte Brossardt.

Messungen in der Stratosphäre

Die Staatliche Realschule Dettelbach überzeugte die Jury mit ihrem Digitalkonzept "Unterricht am Rande des Weltalls". Programmierungssoftware, 3D-Drucker, CAD-Programme und zahlreiche weitere digitale Anwendungen ermöglichen es den Dettelbacher Schülerinnen und Schülern, wissenschaftliche Messungen in der Stratosphäre durchzuführen. Dieser beeindruckende Unterricht erfährt seinen jährlichen Höhepunkt am Space Day der Schule, an dem die Messsonde von der Schulfamilie bis an den Rand des Weltalls geschickt wird. In Dettelbach gelingt es den Lehrkräften in besonderem Maße Begeisterung für Mint-Fächer auszulösen. Außergewöhnlich ist auch die Bildungskooperation der Staatlichen Realschule Dettelbach mit der Technischen-Hochschule-Würzburg-Schweinfurt und dem Fraunhofer Institut. Beim Flug der Schule in die Stratosphäre befinden sich auch deren Forschungsbeiträge in der Sonde.

Neben der Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen (Platz eins) und der Adam-Kraft-Realschule Nürnberg (Platz drei) belegt die Staatliche Realschule Dettelbach den zweiten Platz, der mit einem Preisgeld von 2500 Euro dotiert ist. Die Schule wird diese finanziellen Mittel selbstverständlich in weitere digitalen Unterrichtsanwendungen investieren.