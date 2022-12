Seit vielen Jahren schon unterstützt die Realschule Dettelbach die Rumänienhilfe Karl bei ihrer alljährlichen Sammelaktion für bedürftige Familien in Rumänien. Kurz vor Weihnachten nahmen sich deshalb auch in diesem Jahr alle Klassen der Schule gemeinsam mit ihren Lehrern die Zeit, gemeinsam Pakete zu packen. Lebensmittel, Spielsachen, Hygieneartikel und Schreibwaren wurden großzügig von den Schülerinnen und Schülern in passende Kartons sortiert und anschließend mit weihnachtlichem Geschenkpapier eingepackt. Am Ende der Aktion zählten die verantwortlichen Lehrkräfte Friedel Groh und Arne Kahl über 170 Pakete, die nun die Reise nach Rumänien antreten konnten. Ottmar Deppisch, der die Spenden für die Rumänienhilfe Karl in Empfang nahm, zeigte sich auch in diesem Jahr überwältigt von der Hilfsbereitschaft und Solidarität der Dettelbacher Schüler und dankte ihnen im Namen aller Familien.

Von: Florian Huth (Lehrer, Staatliche Realschule Dettelbach)