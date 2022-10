Ein Antrag von Grünen-Stadträtin Eva-Maria Stöcklein steht an diesem Montag auf der Tagesordnung des Dettelbacher Stadtrats. Stöcklein möchte für Dettelbach einen "Hitzeaktionsplan" entwickelt haben. Es geht darum, auf den Klimawandel und die immer heißeren Sommer zu reagieren. Im Mittelpunkt steht die Frage, was die Stadt hier tun kann und wie ein Schutz für Schulen, Krankenhäuser oder auch Pflegeeinrichtungen aussehen könnte.

Wörtlich heißt es in dem Antrag: "Klimaschutz ist Gesundheitsschutz, und ein Hitzeaktionsplan, abgestimmt auf die Gegebenheiten in und um Dettelbach, hätte genau das zum Ziel: die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, aber auch die heimische Vegetation an die Klimaüberhitzung anpassen zu helfen die Infrastruktur, Handel und Wandel in der Gemeinde bei der besseren Einstellung auf die Hitze zu unterstützen."

In der Sitzung geht es auch um eine Ausweitung des Taubenfütterungsverbots. Nachdem es in der Stadt seit Frühjahr 2022 verboten ist, verwilderte Tauben zu füttern, soll dieses Verbot nun auch für den Ortsteil Neuses am Berg gelten. Ein entsprechender Antrag von Ortssprecher Beat Simon, in dem von einer regelrechten "Taubenplage" und "erheblicher Verschmutzung" die Rede ist, liegt den Rätinnen und Räten vor.

Zudem befasst sich das Gremium mit einer Erhaltungssatzung für die Dettelbacher Altstadt, die in ihrer endgültigen Version verabschiedet werden soll.

Beginn der Sitzung ist um 19.30 Uhr im Historischen Rathaus.