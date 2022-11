Ein festes Programm, geeignetes Material und viel Probezeit – so stellt man sich als Musiker die optimale Vorbereitung vor. Dass dies nicht der Fall sein würde, wussten die Schülerinnen und Schüler der kleineren Band des EGM bereits im Vorfeld des Weltmissionssonntages.

Erst seit Beginn des Schuljahres spielen sie zusammen einmal in der Woche, mussten sich kennenlernen und ihre Instrumente auf neuen Wegen bespielen. Dass beim gemeinsamen Spielen mit brasilianischen Musikern dann auch noch zwei Musikkulturen aufeinanderprallen, war der Höhepunkt der Herausforderungen.

Und trotz all dieser Unabwägbarkeiten und Stolpersteinen stand am Ende dieser Reise ein großartiger Auftritt in der Turnhalle des EGM. Unter der Regie der Brasilianer reihte sich ein stimmungsvoller Song an den anderen, das Publikum war begeistert und tatsächlich tanzten Jung und Alt, Brasilianer und Deutsche zusammen vor der Bühne.

Völkerverständigung einfach mal genießen!

Von: Constantin Köblitz, Musiklehrer am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach