Die Intercity- und ICE-Züge durchfahren Neustadt an der Aisch normalerweise ohne Halt. Am Montagabend allerdings gab es einen Notfall und darum dort den ungeplanten Stopp eines Intercity Express (ICE). Gegen 19 Uhr wurde dieser "nach Gleis 1 gefahren", wie eine Pressesprecherin der Deutschen Bahn in deren Jargon mitteilt.

Sie schreibt von einem "Defekt im Fahrzeug". Genauer beschreibt es das Portal "nordbayern.de": Dort wird Rainer Weiskirchen, Pressesprecher der Feuerwehren im Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, zitiert. Demnach hatte eine rauchende Geschirrspülmaschine im Bordbistro den Not-Stopp und einen Einsatz von 50 Feuerwehrleuten am Bahnhof ausgelöst. Allerdings konnte der Brand wohl schon im Zug gelöscht werden.

Sperrung am Bahnhof nach einer halben Stunde wieder aufgehoben

Der Notfall endete glücklicherweise glimpflich: Niemand wurde verletzt, die Reisenden konnten im Zug bleiben und nach Angaben der Deutschen Bahn wurde um 19.30 Uhr die Sperrung am Bahnhof wieder aufgehoben.

Die Folge dieses Notfalls waren Verspätungen bei etwa 20 Zügen. Der ICE konnte seine Fahrt fortsetzen. Der Schaden wird laut der Bahn-Pressesprecherin noch ermittelt.