In der Sitzung des Wiesentheider Gemeinderats hat Bürgermeister Klaus Köhler einige Ergebnisse präsentiert, die das Ratsgremium kürzlich bei einer Klausurtagung erarbeitet hatte. Dabei ging es etwa um die Frage, was mit dem katholischen Pfarrheim geschehen solle. Zudem gab es Neues zu Projekten wie einem Stellplatz für Wohnmobile oder einem möglichen Neubau des gemeindlichen Bauhofs.

Das katholische Pfarrheim hat die politische Gemeinde von der Wiesentheider Kirchengemeinde gekauft. Generalsaniert werden soll die in den 1950er-Jahren entstandene Einrichtung jetzt noch nicht, sondern erst "in einigen Jahren". Zunächst müsse man sich klar werden, wie das in der Ortsmitte gelegene Haus in Zukunft genutzt werden soll. Auf dem dahinter gelegenen Areal wird der Markt den neuen Kindergarten errichten.

Das katholische Pfarrheim will die Gemeinde technisch aufrüsten

Für das bestehende Pfarrheim wurde festgelegt, dass die Sanitärräume "in einfacher Bauweise saniert werden". Die restlichen Räume wolle man ebenfalls renovieren, etwa neu streichen oder kleinere Verbesserungen in der Küche anstreben. Die Heizung soll ertüchtigt werden. Dazu wird eine grundlegende technische Ausstattung wie ein Projektor mit Leinwand, Tonanlage und Beamer angeschafft. Bei der Außenansicht will die Gemeinde als neue Eigentümerin den Haupteingang umgestalten und ihn künftig barrierefrei machen.

Im gleichen Zug wie das Pfarrheim hat die Gemeinde das alte Wohnhaus am gemeinsamen Eingangsbereich zum Pfarrheim erworben, das sogenannte Benefizium. Besitzerin war auch hier die katholische Kirchengemeinde. Dazu hieß es, dass man das 1753 erbaute, denkmalgeschützte Anwesen verkaufen wolle. Bewerber sollten ein Nutzungskonzept vorlegen.

Die Ratsstube soll wieder als Gaststätte ertüchtigt werden

Auch bei der Ratsstube, der Gaststätte direkt neben dem Rathaus, hat die Gemeinde als Eigentümerin die Richtung festgelegt. Zunächst werden die notwendigen Sanierungen an Dach und Fassade ausgeführt. Im Erdgeschoss soll das Gebäude für eine Nutzung als Gaststätte ertüchtigt werden. Im Obergeschoss bleiben die vorhandenen Wohnungen, die renoviert werden sollen. Das Projekt Ratsstube will die Kommune für die Städtebauförderung oder eine Förderung durch den Denkmalschutz anmelden.

Was den Wohnmobilstellplatz angeht, wird nun provisorisch ein Bereich am Parkplatz des Gymnasiums an der Prichsenstädter Straße ausgewiesen. Langfristig hat die Gemeinde laut Bürgermeister Köhler eine Wiese westlich des Schlossparks als Platz im Auge. Beim Standort für einen möglichen Neubaus des Bauhofs denkt die Kommune an eine Fläche zwischen der Kläranlage und der Straße nach Feuerbach.