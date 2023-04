Von Gründonnerstag bis zum Ostergottesdienst am Ostersonntagmorgen wurde in Reupelsdorf wieder geratscht. Sechs Ministrantinnen und Ministranten sowie fünf Kinder aus dem Ort ließen ihre Ratschen in der Zeit klappern, in der die Kirchenglocken schweigen.

Von: Ilse Brueckner (Kirchenpflegerin, Kirchenstiftung Reupelsdorf)